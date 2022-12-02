Евгений Петросян опроверг информацию о его смерти и показал новый снимок с отдыха на Мальдивах

Евгений Петросян безумно возмущен слухами о своей смерти. Причиной таких сплетен послужило видео, которое было опубликовано на одном из YouTube-каналов.

Авторы видеоролика заявили, что юморист ушел из жизни. Также они дали неверные сведения из биографии комика.

"Сегодня нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием, что я покинул этот свет и оказался на другом. Показали какого-то плачущего человека. Затем переврали всю мою биографию", – заявил Петросян в соцсети.

Также Евгений Ваганович рассказал, что это новость сильно встревожила не только его. По словам юмориста, "всполошились" все его друзья и многие поклонники.

В качестве доказательства артист показал новый снимок с отдыха на Мальдивах. На фото он продемонстрировал, как плавает в океане вместе со своей женой Татьяной Бурухановой.