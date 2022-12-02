Телеведущая Юлия Барановская получила премию за социальный проект «Женщины Донбасса»

Юлия Барановская известна широкой публике, как ведущая передачи «Мужское\женское». Программа ушла с экраном в феврале. Но артистка не сидела, сложа руки все это время.

Юлия занялась социальным проектом «Женщины Донбасса», за который вчера 1 декабря 2022 года получила профессиональную награду «Событие года». В проекте радио- и телеведущей участвовали порядка 30 женщин. Все они рассказали о своей нелегкой жизни.

«Последние месяцы постоянно езжу в Донбасс. У женщин, которые там живут, очень особенная, трагичная и сложная судьба. Они не могут впасть в отчаяние, поэтому вынуждены быть как никогда сильными», – заявила звезда.

Юлия Барановскую наградили на 10 юбилейной церемонии вручения известной премии журнала «КиноРепортер» за достижения в области телевидения и кино. Вручала статуэтку «Событие года» легендарный диктор Анна Шатилова.







