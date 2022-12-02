Телеведущая Лера Кудрявцева нецензурно обозвала певца Сергея Лазарева

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева назвала Сергея Лазарева «тварью». Знаменитая блондинка в шутку раскритиковала сладкоголосого певца за опубликованный совместный видеоролик.

Артист выложил кадры в соцсеть Instagram (признана экстремистской и запрещена в России). На видео исполнитель снялся вместе со своей звездной коллегой во время одного из светских мероприятий. Кудрявцева попросила Лазарева включить фильтр, но он ответил отказом.

«Тварь. Я же тебе сказала, сделай фильтр», — возмущается Лера на видео.

После этого певец решил сменить ракурс съемки. В результате освещение улучшилось.

«Вот это совсем другое дело», — говорит ведущая.