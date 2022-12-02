Мария Шукшина выступила против вручения правительственной награды Андрею Малахову

Сегодня, 1 декабря 2022 года, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложила наградить Андрея Малахова. Мария Шукшина в соцсетях написала, что никакой премии телеведущий не заслужил.

«Малахов - это человек, который стоял у истоков большой эры отупления и дебилизации телезрителей. Не он открыл ее, но к ней с небывалым энтузиазмом он сейчас примкнул. Сколько вылилось лжи, сколько грязи обрушилось на головы людей. Тогда многие смотрели телевизор. Помню «сериал» про изнасилование Шурыгиной, как общественность на него и Эрнста в суд подала, прайм-тайм смотрели также подростки. Суд, помню, удалось выиграть и даже штраф в 5000 рублей присудили Первому Каналу», – написала актриса.

Шукшина отметила Киркорова, который после танцев на кресте отправился в военный госпиталь только чтобы про его поступок все как можно быстрее забыли.