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Певец SHAMAN считает свое выступление в Донбассе вопросом времени

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Певец SHAMAN считает свое выступление в Донбассе вопросом времени
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Фото из открытых источников

Певец SHAMAN из Новомосковска (настоящее имя Ярослав Дронов) в беседе с журналистами высказался, что он обязательно посетит ДНР в ближайшем будущем. Артист-патриот заявил, что его выступление на Донбассе является вопросом времени.

Дронов при этом не стал называть точные даты и что-либо планировать.

«Знаю, что там меня ждут, там по-особенному относятся к моему творчеству. Выступление должно стать чем-то особенным. Речь идет не о поездке на один день. Хороший свет и звук нужен. Да и перед зрителями в других городах есть обязательства. Гастрольный тур давно расписан, а зрители меня ждут. Поэтому выступление на Донбассе — это вопрос времени», - сказал исполнитель.

Напомним, SHAMAN неоднократно подвергался жесткой критике за то, что отказывается выступать в зоне проведения СВО, несмотря на свой патриотический настрой и громкие высказывания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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