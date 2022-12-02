Певица Юта: «Благодарю тех, кто уехал из России. Воздух очистился»

Певица Юта (настоящее имя Анна Осипова) в интервью рассказала о том, что она думает про уехавших из России коллег и русофобию. На вопрос о том, как она отреагировала на то, что часть артистов сбежали из страны в знак протеста артистка ответила:

В какой-то степени я им благодарна за то, что уехали. У людей перед глазами должны быть разные исполнители с разными примерами проявления своей гражданской позиции. Каждый на каком-то генном уровне знает, что хорошо, а что плохо. Когда человек видит плохие примеры, то начинает ценить то хорошее, что осталось в стране. Поэтому спасибо всем уехавшим из РФ. Воздух стал намного чище.

Также Юта подчеркнула, что Россия часто сталкивалась с травлей, но всем россиянам нужно принять за основу, что все делается правильно и вектор движения — тоже правильный.