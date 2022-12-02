РИА Новости: Певец SHAMAN считает данную ему популярность испытанием от Бога

Поп-певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с РИА Новости заявил, что популярность к нему пришла, когда Бог понял, что он готов к ней. Музыкант считает известность испытанием от Всевышнего.

Также артист ответил на вопрос, сколько можно заработать музыкой. По словам Дронова, несмотря на слухи, баснословных денег за концерты он не получает, но "на хлеб с маслом ему пока хватает".

Кроме того, исполнители имеют большие расходы на съемки качественных видеоклипов и содержание музыкальной команды, а также платят юристу и администратору.

Напомним, SHAMAN принимал участие в нескольких проектах, когда приехал покорять Москву. Он был участником вокального шоу «Голос» и «Фактор А», но тогда не получил известности. Популярность к Ярославу пришла в родном Новомосковске, где он с 15 лет пишет свои песни и делает аранжировки.