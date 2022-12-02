Роман Жуков объяснил свое нежелание исполнять новую песню Юрия Шатунова

Российский певец Роман Жуков рассказал, что изначально на шоу «Суперстар! Возвращение!» он не хотел исполнять новую композицию Юрия Шатунова, которую покойный записал незадолго до ухода из жизни.

Как сказал Роман, сперва он хотел спеть песню «Седая ночь», поскольку она известна зрителям и членам жюри, а исполнять хит, который так и не спел Шатунов, Жуков не хотел. Однако возникли проблемы с авторскими правами.

При этом певец не понимал, почему ему именно досталась малоизвестная песня во время, когда другие участники работали над хитами. В итоге артист согласился спеть «Паруса».

Стоит сказать, что новая композиция пришлась по душе членам жюри. Судьи поставили ему наивысший балл.

«Меня убедили, что «Паруса» — клевая песня, что ее подадут должным образом, что зрители увидят Юру с поднятой рукой, который уходит в дальний луч», — отметил Жуков.