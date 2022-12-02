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Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина

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Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Смольном перенесли прямую линию с губернатором Александром Бегловым. Новая дата пока не назначена. Причиной могло стать повышенной внимание со стороны общественности и подготовленные предпринимателем Евгением Пригожиным вопросы по актуальным для петербуржцев темам.

Накануне стало известно, что 2 декабря градоначальник проведет прямую линию. Как сообщали СМИ, вопросы были подготовлены заранее. Этим занимались сразу несколько человек.

В свою очередь бизнесмен Евгений Пригожин составил ряд вопросов, наиболее волнующих горожан. Они касались мусорной и транспортной реформ, уборки улиц, дефицита социальной инфраструктуры и прочих. Пригожин затронул в том числе и тему коррупцию.

Видимо, в команде Беглова оценили риски. Представители Смольного подумали, что выступление по заготовленному сценарию будет иметь резко негативный эффект, отметили СМИ. Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, губернатор поехал в Каменку. Там он должен провести внеплановую встречу с мобилизованными гражданами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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