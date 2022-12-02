Источник в подмосковной клинике Лапино сообщил, когда Брутян родит от Прилучного

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что
Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять
Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует
Павел Прилучный вместе с женой недавно отправился на отдых в ОАЭ. Актер балует подписчиков соцсетей снимками с любимой. При этом на всех недавних
Ольга Бузова заявила, что некоторые зрители напрасно критикуют ремейк известной новогодней кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", который
Ирина Салтыкова участвует в шоу «Суперстар» на канале НТВ. Артистка дала интервью «Газете.Ru». Она высказалась о проекте и конфликте со Стасом
Руководитель правительства Мишустин сообщил, что в 2022 году рост доходов в государственном бюджете составил 10 %. Он подчеркнул, что это увеличение
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части
Боевые действия на территории Украины все больше напоминают сражения Первой мировой войны, считает член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин и
Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на «Бирже губернаторов» агентства «Политброкер» рухнул вниз. Причиной падения популярности
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