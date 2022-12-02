Источник в подмосковной клинике Лапино сообщил, когда Брутян родит от Прилучного

В первой половине следующего года Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями. Супруги вместе приезжают в элитную подмосковную клинику, где и наблюдается будущая мама.

На днях звездная пара вернулась из романтического путешествия по ОАЭ. Влюбленные наслаждались прогулками, шопингом и друг другом. Вчера супруги приехали в подмосковный клинический госпиталь Лапино на прием к лучшему акушеру-гинекологу. Выяснилось, что Зепюр родит первенца уже в мае.

«У нее сейчас срок 14-15 недель, это четвертый месяц. Они несколько раз к нам приезжали, всегда вместе посещают врача, муж заботится о своей жене, глаз не спускает с нее. Пол ребенка не узнавали, в целом беременность протекает легко, поэтому перелеты доктор позволил», - подтвердил изданию Стархит источник в медицинском учреждении.

По предварительным данным, рожать Брутян собирается в Москве. Контракт на роды в Лапино стоит от 350 тысяч рублей. За vip-пакет придется отдать 1,5 миллиона рублей. В него входит просторная трехместная палата, школа для беременных и будущих мам, индивидуальная медсестра для новорожденного, лечебно-оздоровительное плаванье и еще более 20 разных услуг.