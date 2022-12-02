Вернувшийся после операции из Австрии певец и композитор Юрий Антонов впервые вышел в свет

Певец Юрий Антонов, который на так давно вернулся из Австрии, впервые вышел в свет. 77-летний артист появился на премии «Событие года».

Композитор не общался с репортерами. На мероприятии исполнитель ограничился лишь стаканом воды. При этом он мило беседовал с коллегами.

Исполнитель, напомним, страдает от проблем со здоровьем. В Австрии он находился на лечении. В 2018 году Юрий получил травму колена. Тогда произошел разрыв мениска. Два года назад Антонов перенес операцию по замене сустава, после чего столкнулся с многими осложнениями. Как признался сам музыкант, врачи ему «не дают никаких прогнозов».

Теперь же, похоже, артист принял решение не только лечиться на родине, но и не сидеть постоянно в четырех стенах. Хотя речи о возобновлении гастрольной деятельности пока не идет.