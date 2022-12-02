Врач оценила шансы телеведущей Регины Тодоренко в третий раз стать мамой

Недавно Регина Тодоренко заявила о том, что готова подарить своему супругу Владу Топалову третьего ребенка. Как призналась телеведущая, у нее есть некоторые проблемы со здоровьем.

Из-за них врачи сомневались в том, сможет ли звезда когда-либо стать мамой. Но певица доказала обратное. Регина воспитывает двух сыновей Михаила и Мирослава.

Врач-невролог оценила шансы Тодоренко в третий раз стать мамой. По словам Марии Мирошниченко, несмотря на то, что артистка страдает сколиозом, у нее есть шансы подарить супругу наследника.

Что касается второго заболевания девушки (витилиго), которое провоцирует разрушение меланина и приводит к появлению белых пятен на коже, недуг не станет причиной возникновения проблем с зачатием и вынашиванием.