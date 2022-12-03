10-летний сын певицы Елены Ваенги поразил поклонников красотой и умениями

Елена Ваенга счастлива в браке. Вместе с любимым мужем она воспитывает сына. Семью певицы россияне обожают, а ее наследника называют мальчиком-индиго.

Несмотря на то, что артистка нечасто делится деталями личной жизни, иногда она показывает фотографии Вани на своей странице в социальной сети. Сыну иполнительницы исполнилось 10 лет. Но мальчик ведет себя всегда как настоящий мужчина.

На новом снимке, который опубликовала певица, Иван предстал в образе дровосека. Красочный кадр Елена сделала у камина. Наследник Ваенги с серьезным видом смотрит на свеженарубленные дрова. Одет сын звезды в коричневый спортивный костюм и шапку. Поклонники певицы оставили много хвалебных комментариев под фото.

Напомним, что исполнительница популярного хита «Курю» впервые ощутила радость материнства в 2012 году. Ваенга родила ребенка от музыканта Романа Садырбаева. Примечательно, что замуж за отца наследника знаменитость вышла через четыре года после появления на свет первенца.