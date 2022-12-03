53-летний Стас Михайлов продемонстрировал обнаженный торс на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах

Исполнитель хита «Все для тебя» сейчас отдыхает в Дубае. 53-летний Стас Михайлов нечасто публикует откровенные фото, но в жаркой стране не скрывался от объективов камер.

Артист позировал в оранжевых плавках и кепке. Не забыл певец о солнечных очках и аксессуарах. Кадры с загорелым полуголым артистом в Объединенных Арабских Эмиратах попали в Сеть.

Пользователи восхитились тем, как выглядит звезда. Поклонницы остались в восторге от фигуры и обнаженного торса своего кумира.

Стас никогда не скрывал, что он всегда тщательно следит за своим внешним видом. Михайлов уверен, что каждый представитель шоу-бизнеса обязан ухаживать за собой и радовать зрителей не только творчеством, но и хорошими внешними данными.

Многие фанаты заметили, что за последние годы исполнитель сильно изменился. Но сам артист отрицает, что делал какие-нибудь пластические операции.



