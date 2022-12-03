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Польский посол выразил мнение об отношениях между западными государствами

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Польский посол выразил мнение об отношениях между западными государствами
В Мире
Польский посол в США Магиеровский

Польский посол в США Магиеровский в интервью для издания Newsweek поделился мнением о ситуации во взаимоотношениях между государствами, входящими в НАТО и в европейский союз. Он считает, что позиция некоторых западных государств к проведению санкционной политики против российской экономики в дальнейшем будет подвержена изменениям. Это, в свою очередь, приведет к разногласиям внутри ЕС. 

«Здесь мы должны честно сказать о тех трещинах, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС», – сказал Магиеровский.

При этом польский посол отдельно обозначил в качестве важной проблемы для западных государств наступающую зиму. Отказ от закупок топлива из России в прежних объемах в ЕС усугубляет ситуацию с отоплением, работой предприятий. Он подчеркнул, что в Польше тщательно подготовились к зиме, но, по его мнению, с кризисными явлениями в этом отношении, скорее всего, столкнутся в Германии и Франции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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