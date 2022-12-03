Yandex.RTB

Западные государства заявили о введении верхнего предела цены на нефть из России

Image 16+
Западные государства заявили о введении верхнего предела цены на нефть из России
В Мире
Фото из открытых источников

Политические власти западных государств, входящих в большую семерку, заявили о присоединении к решению европейского союза о введении верхнего предела цены на нефть из России. Накануне в ЕС дипломаты договорились об установлении этой цены в размере 60 долларов за баррель. При этом отмечается, что это решение относится только к нефти из России, которая переводится в государства импортеры по морю.

В заявлении западных государств сообщается, что с 5 декабря их политические власти введут запрет компаниям на предоставление ряда услуг, связанных с перевозкой нефти из России, если она приобретается по цене выше, чем 60 долларов за баррель. Среди этих услуг названы, например, страхование судов, финансирование торговли.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Западные государства заявили о введении верхнего предела цены на нефть из России

Сегодня, 16:08

Польский посол выразил мнение об отношениях между западными государствами

Сегодня, 14:58

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Сегодня, 11:32

Кандидат в американский конгресс выразила мнение о настроении жителей США

Сегодня, 09:28

Американский журналист рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

Вчера, 17:53

В Перу конгресс запускает импичмент президенту

Вчера, 09:53

В центральном банке заявили о готовности к введению верхнего предела цены на нефть со стороны ЕС

1-12-2022, 17:18

Дипломаты прокомментировали ситуацию вокруг финансовых резервов в ЕС

1-12-2022, 08:33

Русский генерал переходит в наступление. В Европе зимой ожидается 3 миллиона смертей

29-11-2022, 11:01

Newsweek: Россия хотела напасть на Японию в 2021 году, но выбрала Украину

28-11-2022, 12:28

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке

27-11-2022, 08:48

Министр иностранных дел Эстонии отправил в Гаагу наручники для основателя ЧВК «Вагнер»

25-11-2022, 21:17

В Китае обнаружено новое месторождение сланцевого газа

24-11-2022, 18:43

Между Сербией и Косово достигнуто соглашение

24-11-2022, 08:43

В Турции зафиксировано землетрясение

23-11-2022, 08:38

Тайная биография Борреля - шанс России одержать сокрушительную победу над ЕС

22-11-2022, 20:22

В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом

22-11-2022, 13:33

В ЕС обсуждается миграционная политика

21-11-2022, 18:58

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

19-11-2022, 17:48

Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем

19-11-2022, 11:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры
  • Сегодня, 11:46

E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.

E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге
  • 1-12-2022, 10:31

E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции
  • Сегодня, 11:32

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу

E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры
  • Сегодня, 11:46

E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.

Ивлеева призналась, что очень волновалась из-за обнажённых сцен в телесериале «Монастырь»
  • Сегодня, 11:07

Ивлеева призналась, что очень волновалась из-за обнажённых сцен в телесериале «Монастырь»

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева прокомментировала обнаженные сцены со своим участием в телесериале «Монастырь». Блогер исполнила в ленте

Ирина Салтыкова сообщила о телешоу «Суперстар» и пожаловалась на конфликт со Стасом Пьехой
  • 1-12-2022, 08:26

Ирина Салтыкова сообщила о телешоу «Суперстар» и пожаловалась на конфликт со Стасом Пьехой

Ирина Салтыкова участвует в шоу «Суперстар» на канале НТВ. Артистка дала интервью «Газете.Ru». Она высказалась о проекте и конфликте со Стасом

Новости партнеров
Новости партнеров
"Прошу журналистов распространить": Пригожин опубликовал список вопрос для прямой линии с Бегловым
  • 1-12-2022, 20:56

"Прошу журналистов распространить": Пригожин опубликовал список вопрос для прямой линии с Бегловым

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подготовил вопросы губернатору Александру Беглову и попросил СМИ опубликовать их. Он выразил надежду,

Рейтинг Беглова на «Бирже губернаторов» вновь показал стремительное падение
  • 1-12-2022, 11:29

Рейтинг Беглова на «Бирже губернаторов» вновь показал стремительное падение

Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на «Бирже губернаторов» агентства «Политброкер» рухнул вниз. Причиной падения популярности

Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина
  • Вчера, 12:13

Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина

В Смольном перенесли прямую линию с губернатором Александром Бегловым. Новая дата пока не назначена. Причиной могло стать повышенной внимание со

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно
  • Вчера, 10:38

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно

Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox