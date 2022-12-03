Западные государства заявили о введении верхнего предела цены на нефть из России

Политические власти западных государств, входящих в большую семерку, заявили о присоединении к решению европейского союза о введении верхнего предела цены на нефть из России. Накануне в ЕС дипломаты договорились об установлении этой цены в размере 60 долларов за баррель. При этом отмечается, что это решение относится только к нефти из России, которая переводится в государства импортеры по морю.

В заявлении западных государств сообщается, что с 5 декабря их политические власти введут запрет компаниям на предоставление ряда услуг, связанных с перевозкой нефти из России, если она приобретается по цене выше, чем 60 долларов за баррель. Среди этих услуг названы, например, страхование судов, финансирование торговли.