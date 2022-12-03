Актёр Андрей Ургант заявил, что его сын Иван временно не работает

28 ноября 2022 года актёр Андрей Ургант отпраздновал свой день рождения. В интервью представителям СМИ он рассказал о творческих планах.

Ургант-старший сообщил, что режиссёр Давид Бурман предложил ему сыграть роль в республиканском театре Сыктывкара. Андрей Львович сыграет главного героя в "Поминальной молитве".

"Ещё студентом я работал в строительном отряде. Прошло примерно 50 лет. Я в Сыктывкаре в республиканском театре играю роль, которую люблю и понимаю. Надеюсь, что зрители тоже полюбят", — рассказал артист.

Также он признался, что его сын Иван Ургант временно нигде не работает. "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир еще в феврале, а в новых проектах шоумен не появляется.