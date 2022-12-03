Андрей Губин прокомментировал отъезд российских знаменитостей из РФ на Запад

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.
Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что
Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу
В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.
Телеведущая и актриса Настя Ивлеева прокомментировала обнаженные сцены со своим участием в телесериале «Монастырь». Блогер исполнила в ленте
Ирина Салтыкова участвует в шоу «Суперстар» на канале НТВ. Артистка дала интервью «Газете.Ru». Она высказалась о проекте и конфликте со Стасом
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подготовил вопросы губернатору Александру Беглову и попросил СМИ опубликовать их. Он выразил надежду,
Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на «Бирже губернаторов» агентства «Политброкер» рухнул вниз. Причиной падения популярности
В Смольном перенесли прямую линию с губернатором Александром Бегловым. Новая дата пока не назначена. Причиной могло стать повышенной внимание со
Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox
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