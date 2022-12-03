Андрей Губин прокомментировал отъезд российских знаменитостей из РФ на Запад

Автор песен и исполнитель Андрей Губин прокомментировал отъезд некоторых российских знаменитостей из РФ на Запад. Артист считает, что их песни вновь вскоре появятся на музыкальных площадках. По его мнению, произойдет это примерно через полгода.

«Во-первых, я надеюсь, что ребята уже денег заработали. Пока им хватит. Через полгода где-то все отменят. Их пустят назад в ротацию (на радиостанции – прим.ред)», – уверен исполнитель.

Помимо того Губин подчеркнул, что об отъезде многих отечественных звезд сообщают СМИ. Но на самом деле эти артисты никуда не уезжали.

Добавим, что недавно Андрей принял участие в съемках телешоу «Суперстар» на НТВ. Несмотря на серьезную болезнь, которая певца много лет, он ничем не показывал плохого самочувствия. Кумир всех девчонок 90-х страдает от «левосторонней прозопалгии лица».



