Диджей Лика Стар неожиданно вернулась в Россию после долгих лет жизни в Италии

Диджей Лика Стар (настоящее имя Лика Павлова) с 2002 года жила на Сардинии, однако решила вернуться в Россию. В беседе с репортерами она назвала причину своего неожиданного переезда из Италии.

В Италии диджей не была домохозяйкой, она активно занималась бизнесом, руководив туристической компанией, которая предлагала VIP-сервис. Но затем из-за коронавируса и трудной международной обстановки Лике пришлось закрыть компанию. Павлова воспитывает 3-х детей.

"Вышла замуж за итальянца, он работает архитектором-дизайнером. Я финансово не зависела от супруга, всегда была самостоятельной. Подумала, что в этот момент неплохо вернуться в Россию", – заявила артистка.

Также она подчеркнула, что все годы скучала по выступлениям. Девушка долго не могла вернуться на сцену из-за воспитания детей.

Отметим, что 6 декабря в московском клубе «16 тонн» Стар исполнит самые известные песни, которые были популярными в 90-е годы. Всего в репертуаре 120 своих композиций.