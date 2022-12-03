Директор омского канала Корольков: порноактриса PornHub Ева Элфи работала у нас во время практики

Порноактриса сайта PornHub Ева Элфи (настояще имя девушки Юлия Романова) в 2017 году работала на омском Первом городском канале как корреспондентка во время практики.

По словам директора канала Павла Королькова, он не следит за жизнью стажерки, которая 30 ноября возглавила топ актрис на сайте для взрослых PornHub.

Ребята вспомнили, видимо, они следят за ее карьерой. Я, честно, не слежу. Вообще не особо даже помнил, что она работала, когда мне сказали, что стала звездой другого жанра. Была девочка на практике, хотя нашла себя в другом месте. А что скрывать? Мы не ради пиара, просто интересный факт. Ну, понравилась, видимо. Решили напомнить, что была у нас, — высказался Корольков.

По словам директора, интервью у Евы он брать не планирует, так как не знает, о чем можно ее спросить.