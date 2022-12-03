E1.RU: Мобилизованного блогера Ивана Птицына из Каменска-Уральского контузило в центре проведения СВО

Военный блогер Иван Птицын, который запомнился подписчикам многочисленными репортажам о солдатских буднях на передовой, был контужен в центре СВО и доставлен в больницу. Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) находится на лечении в России. Он ждет, когда его выпишут из больницы, сообщает E1.RU.

Как сообщил сам блогер из больничной палаты, он в ближайшее время в зону спецоперации не собирается возвращаться. В планах у военного найти хорошую девушку и вскоре жениться. Иван очень волнуется за свой слух, которого мог лишиться в результате сильной контузии. Но врачи утверждают, что все опасения бойца напрасны.

Добавим, Птицын неоднократно становился главным героем федеральных новостей благодаря специальным репортажам с полигона. Военный блогер рассказывал о буднях российских солдат, качестве военной подготовки мобилизированных перед отправкой на Украину. Сейчас уральский корреспондент будет вести онлайн-трансляции из более безопасных мест.