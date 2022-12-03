Епископ РПЦ Савва сравнил российский сериал «Монастырь» с навозом

Сериал «Монастырь» отличается попсовостью, в нем неправильно представлено сообщество верующих людей. Об этом заявил епископ РПЦ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии, он посмотрел первые четыре эпизода российского сериала. Первая серия отторжения не вызывала, за исключением «ненужных постельных сцен», вторая серия вызвала иронию над ляпами, третья вселила насмешку над глупостью, а четвертая вызвала у священнослужителя гнев на клевету.

Первый минус сериала - это его «попсовость», второй минус – неправдивое и карикатурное, недоброжелательное представление о монашеской жизни, включая женские монастыри. Епископ признался, что в монастыри живут не так, не этим. В итоге сериальный образ женского монастыря - лживый, уверен Савва.

Еще одним минусом он считает то, что верующие люди в нем представлено как «неотмирные» в плохом смысле, неспособные мыслить, сосредоточенные на исполнении только обрядов. Епископ РПЦ убежден, что такие прихожане есть, но христиане неотмирны по устремлениям к Вечному Царству, неотмирны, так как пытаются преобразить жизнь согласно заповедям Божиим, насколько на это способны.

«Моя бабушка, которая не употребляла бранную лексику, сказала бы: «это навоз», не нюхайте навоз, дурно пахнет. Впрочем, он полезен, в отличие от сериала», – резюмировал священнослужитель.