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Юлия Барановская попала под обстрел во время своей командировки в Донбасс

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Юлия Барановская попала под обстрел во время своей командировки в Донбасс
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Фото из открытых источников

Телеведущая Юлия Барановская поехала на Донбасс несколько месяцев назад в командировку. Вместе с командой она работает над социальным проектом «Женщины Донбасса», рассказывая о нелегкой судьбе женщин из ДНР.

Во время пребывания в отеле 42-летняя ведущая попала под мощный обстрел. Юлия вспомнила жуткие детали.

«Было очень страшно, стекла затрещали, такой был грохот. Это не впервые, когда слышала звуки разрывающихся снарядов над головой. Страшно было по одной причине — я была одна в номере».

Барановская призналась, что скатилась, легла между кроватью и стенкой, а также накрылась одеялом. При этом теледива решила в эту ночь не спать.

Второй снаряд заставил звезду и вовсе выйти в коридор, в ночнушке добежать до бомбоубежища, забрав из номера только сумку с документами. К счастью, все обошлось и она не получила травм.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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