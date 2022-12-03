МК: Символы спецоперации Z и V могут запретить из-за новой инициативы сенаторов Крыма

Сенаторы Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму РФ законопроект об установлении запрета на применение в рекламе алфавитов, которые созданы не на графической основе кириллицы. При этом мера не будет касаться указания фирменных наименований либо товарных знаков, которые прошли государственную регистрацию.

Однако издание «Московский Комсомолец» в новом материале увидело подводные камни от данного законопроекта. Получается, под запрет в публичных объявлениях могут попасть символы спецоперации Z и V, пишет МК.

Сенаторы поспешили пояснить о своей инициативе.

Официальными воинскими символами они не являются ( Z и V), как не являются элементами рекламы. Применение символов в соцрекламе не противоречит законопроекту, - отметил сенатор Ковитиди в беседе с представителями СМИ.

Но МК считает, что в итоге политикам придется не только уточнить замысел, но и конкретизировать законопроект для того, "чтобы не пришлось регистрировать символы СВО Z и V в качестве фирменных наименований либо же товарных знаков".