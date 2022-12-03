Не для граждан СССР: полная версия комедийного фильма «Спортлото-82» оказалась не столь безобидной

Мало кто знает, что в известном фильме Леонида Гайдая «Спортлото 82» проскользнула непростительная для цензуры сцена. Информация об этом появилсь в «Киноафише» .

Оказалось, советский режиссер знал, что комедию отправят в прокат в Финляндию, поэтому подготовил сюрприз для зарубежных зрителей. Луиза Мосендз, которая в ленте исполнила роль Анны Дмитриевны, откликнулась на просьбу кинорежиссера о съемке в нескольких откровенных кадрах. В советской версии героиня плавала на лодке с директором туристической базы в купальнике. В альтернативной версии девушку снимали топлесс. Леонид Иович такую шалость объяснил тем, что иностранцы любят красивые женские тела.

При этом о демонстрации откровенной сцены на экранах СССР не шло речи. Воспоминанием об этой сцене Луиза поделилась в документальном икнофильме «Неизвестная версия».