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Новый выпуск телешоу «Дуэты» удивил телезрителей откровенным нарядом Любови Успенской

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Новый выпуск телешоу «Дуэты» удивил телезрителей откровенным нарядом Любови Успенской
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Фото из открытых источников

Проект «Дуэты» телеканала «Россия 1» в самом разгаре. В новом выпуске программы 9 артистов вновь исполнили популярные хиты с анонимными партнерами. Зеркальная стена подарила участникам незабываемые эмоции.

В том числе в передаче выступили Любовь Успенская и Митя Фомин. Артисты спели в дуэте песню «Пропадаю я». Выбор партнера для 68-летней исполнительницы оказался очень неожиданным. 

Как призналась сама Любовь Залмановна, она ожидала увидеть на сцене настоящего брутала. Но Митя смог приятно удивить знаменитую королеву шансона.

Поразила Успенская в телешоу не только своими отменными вокальными данными, но и довольно откровенным нарядом. Звезда одела черный обтягивающий комбинезон с глубокими прорезями на бедрах. Николай Басков сделал комплимент певице, отметив, что она чудесно выглядит.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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