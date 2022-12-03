Перенесший четыре года назад инсульт Дмитрий Дибров признался, что пока не смог восстановиться

Известный российский телеведущий, журналист и шоумен Дмитрий Дибров четыре года назад перенес инсульт. В студии передачи "Секрет на миллион" на телеканале НТВ он признался, что до сих пор не смог полностью восстановиться после серьезной болезни.

Появилось такое темное пятно. Стал резко забывать слова. Также трудно находиться в сауне, ее очень люблю. На пятой минуте начинает сильно голова болеть, - признался ведущий.

Дмитрий также добавил, что он установил в своем дворе огромную горячую бочку-чан, чтобы хоть как-то заменить сауну.

Также врачи порекомендовали шоумену отказаться от спиртных напитков. Дмитрий Александрович говорит, что сейчас он выпивает очень немного.

Как результат, меняется круг общения. Когда не куришь, не пьешь, тебя начинают немного сторониться, – объясняет он.



