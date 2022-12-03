Певец Григорий Лепс бросил микрофон на пол и покинул сцену на концерте в Петербурге

Григорий Лепс в честь своего 60-летнего юбилея дал концерт в Ледовом дворце (Санкт-Петербург). Но зрители, которые купили билеты в первые ряды за 25 тысяч рублей, были шокированы поведением артиста.

По словам поклонников, когда поклонница подошла к сцене, чтобы положить цветы и сделать селфи, певец сказал:

«зачем фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы дружите со мной. Куда эту фотографию повесите, в туалет?»