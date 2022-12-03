Певица Татьяна Буланова рассказала об участии в телепроекте «Дуэты» и о своей нелегкой жизни

На экраны вышел второй сезон популярного проекта «Дуэты». В рамках шоу певица Татьяна Буланова спела с Максимом Дунаевским. Они исполнили хит «Ветер перемен».

Дуэты зачастую подбираются неслучайно. Эффект неожиданности обусловлен тем, что участники не знают, с кем в паре исполняют композицию. В конце зеркальная стена поднимается, а артисты могут понять, кто на самом деле их пара. Так произошло с Булановой и Дунаевским. Они ранее сотрудничали, когда Максим писал Татьяне студийный альбом «Обратный билет».

Как рассказала исполнительница, она не ожидала увидеть старого товарища на телешоу. От этого артистка настолько удивилась, что не могла продолжать полноценно петь. Зал некоторое время наслаждался лишь голосом Дунаевского.