Саша Савельева объявила о возвращении на сцену РФ под новым псевдонимом SASHA SAVE

Артистка всегда хотела, чтобы ее называли полным именем. Но еще со времен проекта прижилось имя Саша, поэтому звезда приняла решение не сопротивляться. По слухам, исполнительница спланирует петь на английском языке, поэтому ее новый псевдоним тоже будет на латинице.