СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу специалисту будут платить 170 000 долларов в год. Кандидат на должность должен обладать инстинктом убийцы, и быть в меру кровожадным.

Как отмечается, на сегодняшний день в Нью-Йорке насчитывают более 2 млн крыс. Более того, они продолжают активно размножаться. Размножаются животные как сумасшедшие. За год одна самка может принести от 20 до 80 крысят.

С грызунами жители могут столкнутся даже в самом центре города. Разносят крысы разные опасные заболевания и портят инфраструктуру города.

Стоит добавить, что в настоящий момент аналогичная проблема наблюдается в Великобритании. Терроризируют фермеров крысы также в Австралии и Новой Зеландии.