Рэпер Баста сильно разозлил российских военкоров и патриотов своей фразой «будем смотреть кино дальше»

Русские военкоры и просто патриоты бурно обсуждают фразу Басты про кино. Рэпер (настоящее имя которого Василий Вакуленко) документальный фильм про себя, показанный на одном из федеральных каналов, прокомментировал фразой «будем смотреть кино дальше».

Интересно, что он имел в виду, когда сказал это? Какое кино? Кадры с погибшими людьми? Кадры, где пленных убивают? Где солдатам простреливают ноги?" - пишет Андрей Медведев.

Басту обвинили в том, что он пытается увильнуть от ответственности перед своей Родиной.

Василий все эти годы старался пропетлять. На Донбасс с концертами не ездил, патриотизм изображал исправно, принимал участие в концертах к 9 Мая и других, где можно деньжат срубить. СВО не поддержал и не осудил. Сделал вид, что он отдельно, а родина - тоже отдельно. Не уехал никуда, умно рассудил, что в Европе не заработает денег. А тут можно имитировать. Сидеть и ждать, вдруг завтра все будет как раньше? - возмутился журналист.

По поводу высказывания Басты негодует Аким Апачев:

Наша страна идет путем самоочищения. Называвшая себя русской культурой пыль покидает РФ, летит вслед за русофобскими идеологиями. Оставшаяся культура весьма неоднородна. Есть приличные люди, а есть откровенные проходимцы. Есть Вакуленко, никуда уезжать не собирается. Люди на него работают, а он смотрит кино. Попкорн кушаешь, когда "кино" смотришь, Вась?