Ольга Бузова обратилась к тарологу за ответами на вопросы о замужестве в 2023 году

Ольга Бузова, несмотря на ухаживания олигархов, политиков, бизнесменов и артистов, возлюбленного так и не нашла. Прошло несколько лет с момента расставания с рэпером Давой. Но знаменитость до сих пор одна и из-за этого сильно переживает.

В итоге певица решила обратиться за помощью к специалистам из телешоу «Утренние гадания» на канале «ТВ3». Телеведущая направила сообщение, в котором рассказала несколько фактов о себе, задав вопрос: «Выйду ли замуж в Новом 2023 году?»

На послание Ольги ответила известный таролог. Она оценила шансы на замужество Бузовой в следующем году.

Оля, вижу у вас огромный потенциал в карьере. Есть много перспектив, просто феерия. И деньги, и карьера, и успех, и слава. Это все будет в 2023 году. К сожалению, пока рядом мужчины не вижу достойного. Но все в ваших руках, будет так, как захотите. Перемены зависят от нас. Успехов и свершений.