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Уехавшая из РФ певица Ани Лорак посетила день рождения дочери Филиппа Киркорова

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Уехавшая из РФ певица Ани Лорак посетила день рождения дочери Филиппа Киркорова
Знаменитости
Фото из открытых источников

Филипп Киркоров 1 декабря отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории, ей исполнилось 11 лет. За столом с деликатесами расположились звездные гости — от певца Егора Крида и рэпера Давы до украинской артистки Ани Лорак.

Последняя, к слову, долго хранила молчание касательно происходящего. В марте она даже удалила аккаунт в социальных сетях, но затем возродилась. В попытках усидеть на двух стульях беглянка делала неоднозначные заявления, но в конце концов исчезла, вызвав гнев у своих соотечественников. Теперь Ани явилась на праздник к дочери Киркорова в его московский особняк.

«В последнюю минуту прибыла Ани Лорак, ребята!» — громко объявил свою звездную гостью поп-король.

Кто-то за столиком заметил: «она же просила тихонько».

По всей видимости, Лорак свое местонахождение в России афишировать не хочет. В микроблоге она тоже не публиковала никаких снимков с дня рождения.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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