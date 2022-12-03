Уехавшая из РФ певица Ани Лорак посетила день рождения дочери Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров 1 декабря отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории, ей исполнилось 11 лет. За столом с деликатесами расположились звездные гости — от певца Егора Крида и рэпера Давы до украинской артистки Ани Лорак.

Последняя, к слову, долго хранила молчание касательно происходящего. В марте она даже удалила аккаунт в социальных сетях, но затем возродилась. В попытках усидеть на двух стульях беглянка делала неоднозначные заявления, но в конце концов исчезла, вызвав гнев у своих соотечественников. Теперь Ани явилась на праздник к дочери Киркорова в его московский особняк.

«В последнюю минуту прибыла Ани Лорак, ребята!» — громко объявил свою звездную гостью поп-король.

Кто-то за столиком заметил: «она же просила тихонько».

По всей видимости, Лорак свое местонахождение в России афишировать не хочет. В микроблоге она тоже не публиковала никаких снимков с дня рождения.