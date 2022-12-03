Во время съемок новогоднего выпуска шоу Comedy Club певицу Пелагею укусила змея

Не так давно завершились съемки новогоднего выпуска юмористического телевизионного шоу Comedy Club. Оказалось, что на съёмочной площадке пострадали сразу несколько участников. Об этом сообщила в Телеграм-канале Ида Галич.

Сама артистка подобный инцидент никак не прокомментировала. Поэтому неизвестно насколько он был серьезным.

"Пелагею на шоу укусила змея, Карина Кросс сломала палец, а Андрей Минин повредил себе локоть и очень сильно ударился головой и спиной. Ольга Бузова расплакалась в последнем конкурсе, Ида Васильевна свалилась со сцены, поскльку не разошлась с Мариной Федункив", - написала она.

Как выяснилось позже, это краткое описание того, как задорно и весело проходили съёмки новогодней передачи. В них приняли участие все вышеперечисленные звёзды. Ведущим является бессменный Павел Воля.

Зрители увидят этот выпуск в ночь на 1 января на канале ТНТ.