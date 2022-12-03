Е1.RU: Жителей Екатеринбурга просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год

Жителей Екатеринбурга комунальщики просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год. Екатеринбуржцы получили счета за коммунальные услуги 2-летней давности. Большие суммы в квитанциях получили дома под управлением «Лазурита», пишет издание «Е1».

Одна из жительниц рассказала, что за двухкомнатную квартиру, общая площадь которой 37 квадратных метров, был выставлен счет на сумму 11 708 рублей. В квитанции даже есть объяснение.

«В текущей квитанции на основании распоряжения ООО УК «Лазурит» снято оплат по услугам «отопления» и «горячего водоснабжения» с 01.12.2020 по 28.02.2021 на основании оплаченных счетов ПАО «Т Плюс».

Как заявил директор УК «Лазурит» Андрей Щекин, счета получили жильцы, замешанные в историю с двойными счетами с 2020 по 2021 годы. Два года счета за одновременно выставляли в управляющей компании и энергетики.

После всех разбирательств, в «Лазурите» аннулировали счета и даже сделали перерасчет. Сейчас энергетики проведут необходимые сверки и ситуацию исправят, сказал Щекин.



