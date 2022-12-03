Звезда «Измен» Вячеслав Чепурченко объяснил причину ухода Дани Милохина из «Ледникового периода»

Звезда фильмов "Измены" и "Жуки" Вячеслав Чепурченко рассказал истинную причину ухода скандального блогера Дани Милохина из "Ледникового периода".

Актер заявил, что тиктокер покинул проект, когда перестал получать новые эмоции.

"Никаких новых эмоций, впечатлений, опыта в проекте он не получал. Он искренне признался, что к шоу у него больше не лежит душа. Прекрасно понимаю его. Как можно работать над тем, что тебе ничего нового не дает?" - сказал Чепурченко.

Также Вячеслав напомнил, что участники "Ледникового периода" обязаны проводить тренировки, чтобы исполнять сложные номера на льду. Соответственно, нужна концентрация и самоотдача. Если человек больше не чувствует себя частью этого проекта, то претендовать на высокие результаты невозможно.