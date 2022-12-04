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19FortyFive заявил о полном уничтожении экономики США действиями Байдена и ФРС

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19FortyFive заявил о полном уничтожении экономики США действиями Байдена и ФРС
Экономика
Фото из открытых источников

Безответственные решения американской ФРС (Федеральная резервная система) и президента США Джо Байдена не оставляют Америке шансов избежать рецессии и больших нагрузок на финансовый рынок. Об этом пишет издание 19FortyFive.

Автор статьи Десмонд Лакман (Desmond Lachman) уверен, что в 2024 году Байдена, по всей видимости, призовут к ответственности. Чего не скажешь о руководстве ФРС. Как объясняет политический журналист, из-за массовой скупки ФРС облигаций и других не менее ценных бумаг во время низких ставок котировки взлетели естественным образом до уровня, наблюдаемого один раз за последние 100 лет. В 2024 году американского президента могут призвать к ответственности, а руководство ФРС за управленческую некомпетентность скорее всего никто не привлечет.

Эксперт добавил, что с таким стимулированием бюджета и проведением монетарной политики к середине 2022 года инфляция в США превысила 9%. Она вышла на уровень 1980 годов. Все это ставит Штаты в весьма непростое положение в текущем году, заключает аналитик.

Desmond Lachman

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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