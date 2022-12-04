Политолог выразил мнение об отношениях между Россией и Белоруссией

Политолог Дзермант высказал мнение о сотрудничестве между российскими и белорусскими политическими властями в экономической сфере. Белорусский эксперт отметил, что западные государства постепенно уменьшают торговлю с российскими компаниями. По его мнению, на фоне санкционной политики со стороны ЕС и США Россия и государства, которые активно с ней сотрудничают, должны формировать союзные отношения.

Дзермант отметил в этом отношении заявление казахстанского президента Токаева, который рассказал об инициативе по союзу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

«Очень интересная информация прозвучала во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, где он сказал, что Россия предложила союз Казахстану и Узбекистану. Речь идет о союзе стран-поставщиков газа на азиатские рынки», – сказал политолог.

Он указал, что белорусские политические власти уже давно проводят курс по выстраиванию сотрудничества с Россией.