Актриса Евгения Крюкова сообщила о трагедии с бывшим мужем, умершим в марте из-за инфаркта

Третьим мужем актрисы Евгении Крюковой стал бизнесмен Александр Карев. От него артистка родила дочь Евдокию. В минувшем году Карев неожиданно скончался из-за серьезных проблем с сердцем.

Несмотря на разрыв, Евгения и Александр прекрасно общались. В первую очередь они поддерживали теплые отношения ради общего ребенка. Поэтому смерть экс-супруга стала большой трагедией для Крюковой.

В марте 2021 года у мужчины случился инфаркт. Ранее он переболел коронавирусом. После этого, по всей видимости, Карев решил быстро прийти в рабочий режим, однако ему нужно было хорошо восстановиться.

Дочь очень тяжело переживала смерть отца. Они сильно любили друг друга,

— призналась 51-летняя звезда кино в эфире программы «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым, которая выходит на канале «Россия 1».