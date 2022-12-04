Алексей Чумаков объяснил решение не брать жену Юлию на главную роль в своем дебютном фильме

Примерно месяца назад стартовали съемки нового мистического фильма по книге певца Алексея Чумакова «В поиске призраков». Режиссером и сценаристом 41-летний артист выступил сам.

На главную роль в дебютный проект он утвердил 37-летнюю Катерину Шпицу. Также в детективной ленте сыграют Александр Дьяченко и Александр Тютин. А вот на главную роль свою жену Чумаков не взял.

40-летняя певица приехала на съемочную площадку. Корреспондентам программы канала НТВ «Ты не поверишь!» Алексей объяснил, почему он не позвал на роль Юлию Ковальчук.

«Главная роль моей супруги — это быть моей женщиной! Мне кажется, главнее роли никому не досталось», — ответил он.

За мужа сразу же вступилась исполнительница.

«Мне кажется, ему жалко меня морозить в такую погоду!».

Певец же отметил, что на площадке его греет любовь жены.

Напомним, что Чумаков и Ковальчук в браке 14 лет. Отношения знаменитостей начались в 2008 году. В 2013 влюбленные расписались. В 2017 году у супругов родилась дочь Амелия. Их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.