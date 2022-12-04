Анатолий Белый объяснил решение доработать до конца сезона в МХТ перед своим отъездом в Израиль

Заслуженный артист РФ Анатолий Белый объяснил, почему перед побегом из РФ в Израиль доработал до конца сезона в МХТ. Актер сообщил, что не хотел подводить своих коллег.

Белый не захотел оставаться на родине, когда узнал о начале специальной военной операции. Артист кино раскритиковал российские власти и поспешно уехал на берег Мертвого моря. Но бросить все и сразу ему не позволила совесть. Поэтому Анатолий все-таки решил доработать до конца текущего театрального сезона.

«В театре меня ждали спектакли, где у меня были главные роли. Не мог поступить так с театром, где отслужил 20 лет. Я пошел к Косте Хабенскому и сказал: "буду уезжать, знай это, давай подумаем, кого вместо меня ввести"», — признался Белый.

Заметим, что после оглашения СВО в Израиль перебрались многие артисты, включая Аллу Пугачеву, Максима Галкина✱ (признан иноагентом), музыканта Андрея Макаревича✱ (признан иноагентом) и других знаменитостей.