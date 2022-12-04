CT news Лайма Вайкуле призналась, что готова была отказаться от русского языка из-за спецоперации на Украине

Лайма Вайкуле в недавнем интервью Анне Монгайт* (в РФ признана иноагентом) рассказала о том, что она сильно переживала после начала специальной военной операции.

Дело в том, что в коллективе артистки есть несколько музыкантов из Украины. Исполнительнице было настолько не по себе, что она даже была готова отказаться от русского языка.

"С первого дня я сходила с ума. Не знала даже, как смогу петь на русском языке. Украинцы мне помогли этот дкикий спазм снять", - призналась певица.

Лайма отметила, что она часто общается со своими украинскими фанатыми и спрашивает советы. Вайкуле запланировала выступление

в Израиле на 24 февраля и поэтому переживала, что эта дата может разозлить украинцев. Но поклонники прекрасно поняли любимицу

и оказались не против выступления.

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