«ЦТВ» проинформировал, как сложилась личная жизнь тунеядца Феди из «Шурика» Алексея Смирнова

Жизнь у знаменитого российского актера Алексея Смирнова, который сыграл роль тунеядца Федю в кинофильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" не была для него самой радужной. В жизни артист не был похож на смелого и веселого героя из картины. Смирнов всегда производил впечатление добряка. Но при этом известно, что общения с женщинами он всячески избегал.

Племянница Алексея Светлана Чекир рассказала телеканалу "ЦТВ", что его планы найти личное счастье и построить семейную жизнь разрушила контузия, которая была получена на фронте. Вернувшись с войны, актер сразу же разорвал помолвку с невестой.

"Он о войне вообще не любил вспоминать. Для него этот период был большой драмой, ударившей по его личной жизни", — призналась племянница актера.

Не стало заслуженного артиста РСФРС в 1979 году. Он умер от разрыва сердца в 59 лет.

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