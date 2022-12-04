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Елена Летучая отметит свой 44-й день рождения на Мальдивах в компании супруга

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Елена Летучая отметит свой 44-й день рождения на Мальдивах в компании супруга
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитая российская ведущая канала «Пятница!» Елена Летучая отправилась в отпуск. Телезвезда и ее супруг адвокат Юрий Анашенков улетели на Мальдивы. Завтра, 5 декабря, эффектная блондинка отметит свой 44-й день рождения.

В своих социальны сетях ведущая написала, что она хотела отпраздновать свой очередной день рождения в теплой стране.  Елена даже  опубликовала на странице снимок, где они изображены с супругом, а на фоне видно окно с видом на крыло самолета. 

Напомним, что на Мальдивах Летучая выбрала отель, который предоставляет перелеты на мини-джете. Роскошный номер для двоих обошелся звездной паре в 125 тысяч рублей за одни сутки. 

Для справки: с предпринимателем и адвокатом журналистка встречалась полтора года. В августе 2016 года состоялась свадьба влюбленных на греческом острове. У Юрия есть двое детей от предыдущих двух браков. Общими детьми пара пока не обзавелась.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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