Елена Летучая отметит свой 44-й день рождения на Мальдивах в компании супруга

Знаменитая российская ведущая канала «Пятница!» Елена Летучая отправилась в отпуск. Телезвезда и ее супруг адвокат Юрий Анашенков улетели на Мальдивы. Завтра, 5 декабря, эффектная блондинка отметит свой 44-й день рождения.



В своих социальны сетях ведущая написала, что она хотела отпраздновать свой очередной день рождения в теплой стране. Елена даже опубликовала на странице снимок, где они изображены с супругом, а на фоне видно окно с видом на крыло самолета.

Напомним, что на Мальдивах Летучая выбрала отель, который предоставляет перелеты на мини-джете. Роскошный номер для двоих обошелся звездной паре в 125 тысяч рублей за одни сутки.

Для справки: с предпринимателем и адвокатом журналистка встречалась полтора года. В августе 2016 года состоялась свадьба влюбленных на греческом острове. У Юрия есть двое детей от предыдущих двух браков. Общими детьми пара пока не обзавелась.