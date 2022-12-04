Группа «Воровайки» ответила на оскорбления члена жюри Сергея Соседова в проекте «Суперстар»

В недавнем шоу «Суперстар» Сергей Соседов нелестно высказался о творчестве группы «Воровайки», которые сейчас переживают вторую волну популярности. Трио в свою очередь не смолчало и дало отпор музыкальному критику.

Недавний выпуск проекта на канале НТВ был посвящен шансону. Сергей прокомментировал выступление Роксаны Бабаян, исполнившей хит «Хоп, мусорок!».

«Я считаю, что эта песня не должна была выходить у „Вороваек“. Это за гранью. Я им особо и не поверил, они на „вороваек“ не похожи, скорее — на комсомолок и пионерок, которым феню пришили. Там все по смыслу мимо», — сделал вывод критик.

Слова музыкального эксперта стали неприятным сюрпризом для участниц блат-группы.

«Сергей Васильевич, нечестно как-то. Вы присутствовали на „Музыкальном ринге“, где „Воровайки“ выступили против „Лесоповала“. Я помню, вам тогда понравилось исполнение. Поэтому сейчас обидно слышать такие слова. Вы не были у нас на живых концертах! Ближайший состоится 20 января в Москве. Мы приглашаем его посетить, будем рады! В этом разница — кто хочет, кто дразнится!» — ответили Соседову «Воровайки».