Исполнительница Виктория Дайнеко поделилась своими впечатлениями от съемок в музыкальном шоу «Дуэты»

Виктория Дайнеко ранее участвовала в вокальном шоу «Фабрика звезд». На днях певица рассказала, что она приняла участие в съемках очередного выпуска музыкальной передачи «Дуэты». В программе участники угадывают противников, которые находятся за зеркалом, и вместе с ними поют.

Дайнеко поделилась своими впечатлениями в соцсетях о своем дуэте с певицей Сашей Савельевой.

Очень была рада принять участие в шоу «Дуэты» вместе с Савельевой. Получился прекрасный сюрприз!

Стоит подметить, что Савельева сперва никак не комментировала участие в телевизионном шоу. Но при этом артистка заявила о возобновлении своей песенной карьеры, что сильно порадовало и удивило поклонников.

Позже Саша выложила в личном блоге отрывок программы, на котором девушки вместе исполняют композицию «Smooth operator» артистки Sade. Также она отметила, что недавно встречалась с другими участниками проекта "Фабрика звезд".