Эстрадный певец Филипп Киркоров не смог исполнить мечту своей 11-летней дочки Аллы-Виктории

У 55-летнего Филиппа Киркорова двое детей. Сын Мартин появился на свет в 2012 году, а дочь Алла-Виктория - в 2011 году. 26 ноября девочка отметила 11-летие, но праздничное торжество в семье эстрадной звезды традиционно устраивают в первый день зимы.

Папа преподнес своей наследнице коллекционные серьги от известного французского дома моды Louis Vuitton за 52 тысячи рублей. По признанию поп-короля, он полгода ждал, когда эта новинка приедет в РФ. Зато такого украшения, как у Аллы-Виктории, нет больше ни у кого.

Хотя исполнить самую заветную мечту именинницы звездный папа не смог. Дочь Киркорова попросила в подарок редкое животное — ресничный геккон-бананоед, который обитает на острове Новая Каледония. С заданием справились в съемочной команде канала НТВ. Они привезли террариум в особняк артиста.

«Спасибо, ребятки, за исполнение желания! Не знаю, как вы его нашли, мы найти его не смогли! Я, со своими связями, к кому только я не обращался. В Азии искали — нету!» — поблагодарил певец.

Филипп Бедросович не ожидал, что его дочь — юный натуралист. Он вспомнил, как однажды наследница попросила у него особенную и мерзкую, по его словам, жабу.