Карина Кросс довела до слез Олега Верещагина на телешоу «Звезды в Африке»

Сегодня, 4 декабря, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». В последнем эфире команда «красных» буквально разгромила «синих». Последний оставшийся игрок из синей команды Антон Филипенко должен был надеть красную майку, однако он не захотел сдаваться и решил играть в телешоу один против всех.

Но похоже, среди «красных» назревает очередной скандал. В сегодняшнем выпуске исполнительница Юля Гаврилина признается, что она не доверяет Олегу Верещагину и поэтому не хочет голосовать по его правилам. Верещагину такое признание не понравится, и он решится на жестокий план, направленный на устранение Антона Филипенко.

По словам Олега, все маски сняты, поэтому можно начинать самую интересную часть игры: каждый сам за себя. При этом Карина Кросс доведет до слез Олега Верещагина.