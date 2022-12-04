Леонид Агутин не захотел быть в одном кадре с SHAMAN на съемках фестиваля «Песня года»

В Москве стартовали съемки "Песни года". Зрители увидят своих любимых исполнителей лишь в новогоднюю ночь.

SHAMAN, который обрел популярность в текущем году, появился перед репортерами в привычном образе: ботфортах, черном плаще и кожаных штанах. Певец рассказал о дальнейших планах и дал фанатам потрогать дреды.

Пока артист разговаривал с журналистами, на дорожку вышел Леонид Агутин. Музыкант, когда увидел Ярослава, быстро ушел. Казалось бы, он не захотел быть с ним рядом в одном кадре. Позже выяснилось, что Леонид не хотел мешать Ярославу, поэтому вовремя удалился. Позже Агутин все-таки вернулся к представителям СМИ и продемонстрировал свой образ.

Как обещают организаторы, в этом году фестиваль будет грандиозным и оригинальным. Традиционное мероприятие несколько десятков лет проводится в преддверии Нового года, чтобы выйти на экраны во время праздников. Каждый год концерт заставляет тысячи телезрителей раствориться в потоке музыки от лучших артистов страны, забыть о проблемах, получить позитивное настроение и потрясающие эмоции.